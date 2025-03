De Padova: "Vanno riservati dei posti. Controlli sui cartelli di divieto abusivi"

Il problema legato allo scarso numero di parcheggi in centro storico, anche a causa del proliferare di cantieri, sarà il tema dell’ordine del giorno che Sabrina De Padova, consigliera del Gruppo misto, presenterà al prossimo consiglio comunale. "Già a novembre del 2023 avevo sollevato, senza esito, la questione della scarsità di parcheggi – spiega De Padova, ex rappresentante della lista civica del sindaco Sandro Parcaroli, oggi al Misto –. La situazione è peggiorata a causa dell’aumento dei cantieri, che hanno notevolmente ridotto il numero di posti disponibili, spesso anche occupati abusivamente da parcheggiatori non autorizzati".

"Molti residenti – prosegue la consigliera – mi hanno contattata, esausti per la difficile ricerca di parcheggio, e alcuni hanno addirittura espresso la volontà di trasferirsi. Il Comune beneficia di un doppio introito: sia dall’occupazione del suolo pubblico da parte dei cantieri che dal pagamento dei permessi per il parcheggio da parte dei residenti. È necessario un intervento che bilanci meglio le esigenze di tutti". Da qui le richieste avanzate all’amministrazione comunale: "Chiediamo di rimuovere i cartelli abusivi che impongono divieti di sosta non autorizzati dal Comune, e di effettuare controlli per evitare che tale situazione si ripeta".

Secondo De Padova, bisogna poi "informare i cittadini con largo anticipo (preferibilmente tramite lettera) sull’apertura di nuovi cantieri e sui disagi, fornendo soluzioni alternative per il parcheggio; riservare provvisoriamente posti auto per i residenti del centro storico nei parcheggi pubblici, come piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto o aree limitrofe, fino al termine dei lavori. Inoltre si chiedono rimborsi parziali o agevolazioni per gli abbonamenti ai parcheggi, come compensazione per i continui disagi; infine – conclude De Padova – bisogna garantire il dialogo tra il Comune e i cittadini, al fine di trovare soluzioni condivise per il miglioramento della qualità della vita in centro storico".

Martina Di Marco