De Piscopo sul palco del Lauro Rossi: "Un live che porta gioia e sorrisi"

"Sarà un live che porta gioia e un sorriso". Tullio De Piscopo dà appuntamento alle 21.15 di domani al Lauro Rossi dove il batterista, cantante e percussionista partenopeo proporrà una tappa del tour "I colori della musica", appuntamento del cartellone di Macerata Jazz Winter. "Si ascolterà - spiega - il blu rappresentato dal blues di Pino Daniele, il rosso del tango e il verde della speranza di quando per la musica sono partito per il Nord. Ci sono tutti i suoni delle grandi collaborazioni di una vita e qualche mio brano molto gradito dai fan".

De Piscopo, lungo la sua strada musicale ha incontrato Astor Piazzolla: è riuscito a instaurare subito un feeling con il maestro argentino?

"Più di un feeling avendo inciso assieme tanti lp, però ricordo ancora oggi quando mi era stato detto che Piazzolla era un musicista straordinario ma cacciava chi non entrava in sintonia con lui: non nascondo la preoccupazione quel 22 aprile 1974 allo studio di Milano".

Eppure la batteria è uno strumento poco presente nella produzione di Piazzolla?

"Ricordo infatti che c’era un’orchestra e ognuno aveva il suo spartito. Io ho aperto il mio e praticamente non c’era niente se non qualche battuta. Il Maestro mi ha spiegato che nelle sue composizioni non aveva utilizzato la batteria se non delle percussioni sciolte e che era la prima volta che la inseriva". Da jazzista si è lasciato ispirare dalla musica e dal momento. "Gli ho chiesto di suonarmi qualcosa e quando ho ascoltato quelle note ho iniziato a suonare assieme a lui: così è nato Libertango che ancora oggi è suonato ovunque".

Pino Daniele è un altro dei grandi che ha incontrato nel suo cammino: in cosa pensa di avergli trasmesso?

"È stato mio padre Giuseppe a dirmi che quel ragazzo aveva un grande talento. Poi lo stesso Pino mi ha inviato il suo primo disco per sapere cosa ne pensassi. Ci siamo incontrati e ho capito che c’era tanta roba: un grande poeta, musicista, magnifico chitarrista. Ho messo a disposizione la mia esperienza nel jazz, con Piazzolla e quella maturata con altri artisti".

Alla stragrande maggioranza basta dire De Piscopo e subito si pensa ad "Andamento lento": come spiega la popolarità di quel brano?

"Lo chiamo "santo andamento lento" perché mi ha dato la possibilità di acquistare la casa che la famiglia si meritava. È un brano che mette il sorriso, il buonumore, che spinge a muoverti, è un ritmo sinuoso e particolare. E poi c’è anche il mio Stop bajon, icona di tutti i dj del mondo e con questo brano è nato l’house music".

Qual è quel pezzo che le trasmette fortissime emozioni sin dalle prime note perché legato a un momento particolare della vita?

"Namina che presento in ogni live, è una melodia che mi è venuta in testa quando lascio la mia Napoli per trasferirmi al Nord per la musica".

Il Centrale Macerata aprirà la serata alle 19.30 con l’aperitivo musicale del Daniele Cervigni Quartet che scalda l’atmosfera con un repertorio elegante e vivace, tra groove mediterranei e grandi standard jazz. Nel foyer del Lauro Rossi continua anche l’appuntamento con Foyer di Jazz, la mostra fotografica di Carlo Pieroni, che accompagna ogni data del festival con un’esposizione tematica dedicata agli artisti protagonisti della serata. In occasione del concerto di domani, saranno esposte le immagini di De Piscopo, scattate dal fotografo nel corso della carriera.