De Rosa lascia l’Appennino Camerte: la direzione a Cammoranesi

Nuovo cambio di direzione – è la quarta volta in pochi anni – per “L’Appennino camerte”, settimanale edito dall’Arcidiocesi di Camerino e San Severino, che ha superato il traguardo dei cento anni di storia, essendo stato fondato nel 1921. Nel numero in distribuzione da ieri agli abbonati e da oggi in edicola – che pubblica in prima pagina una riflessione in esclusiva per i settimanali cattolici del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per gli 80 anni del “Codice di Camaldoli” – il giornalista e avvocato camerte Giuseppe De Rosa annuncia la decisione di lasciare la direzione. Nel 2013 De Rosa aveva fondato un nuovo settimanale, “Orizzonti della Marca”, che dallo scorso anno esce in abbinamento a “L’Appennino camerte“. La distribuzione congiunta agli abbonati e nelle edicole dei due settimanali dovrebbe continuare per tutto il 2023, poi dall’anno prossimo le due testate torneranno ad avere vita autonoma. Nessun comunicato è stato pubblicato in questo numero da parte della società editrice Orac srl circa l’avvicendamento alla direzione del settimanale diocesano, ma secondo accreditate fonti dalla prossima settimana a dirigere L’Appennino camerte dovrebbe essere il giornalista Carlo Cammoranesi, attuale direttore de “L’Azione”, settimanale diocesano di Fabriano-Matelica. Orizzonti delle Marca, testata di proprietà dell’omonima associazione di Camerino, continuerà ad essere diretto da Giuseppe De Rosa.