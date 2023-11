De Seriis sul podio dell’Ucai con la poesia "Il mare di Simone"

Il collega Vittorio De Seriis si è classificato al 3° posto nel Premio internazionale promosso dall’ Unione cattolica artisti italiani (Ucai) riguardante la pittura, la scultura e la poesia. A darne notizia è la presidente nazionale dell’ Associazione, Letizia Cavallo. IL risultato che fa onore allo storico giornalista civitanovese e premia il suo impegno sul fronte della cultura, in modo particolare per la pittura e la poesia. Il Premio Ucai è stato istituito nel 1945 a Roma su input del cardinal Montini, poi Paolo VI, per invitare gli artisti ad associarsi per contribuire alla ricostruzione morale di un Paese devastato moralmente e materialmente dalla guerra, riattivare le coscienze e rieducare alla bellezza. "Ho voluto partecipare a quella iniziativa - ha commentato De Seriis, iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1974 - per rendere omaggio a un giovane umbro di nome Simone, che dalla nascita vive immobile su una carrozzina. Da anni trascorre con la famiglia un periodo di vacanze sulla spiaggia civitanovese, “Dal Veneziano”, dove ho avuto modo di fraternizzare con lui e la famiglia". De Seriis ha dedicato a Simone la poesia ’Il mare di Simone’ con la quale è stato premiato. Eccola!

Il tuo mare è fatto di attese sotto l’ombrellone che copre la tua immobilità. Il tuo mare è fatto di sorrisi nell’ascoltare i giochi dei bimbi che corrono attorno alla tua ombra. A volte, quelle mani forti d’amore, vicine ogni istante alla tua vita, ti appoggiano sul mare che ti sorregge e spruzza di gioia. Il tuo mare è fatto di silenzi, con rari momenti di saluto che tu accogli con sguardi di sofferenza, che hanno però il colore del cielo.

Giuliano Forani