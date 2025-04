Dea spa, il bilancio è positivo. Ricavi in crescita del 109%

Bilancio con risultati ottimi quello approvato da Dea spa, l’azienda pubblica per la distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel territorio compreso quello di Recanati. I ricavi totali della società hanno raggiunto i 33,3 milioni con un incremento del 109% rispetto all’esercizio precedente (16 milioni di euro nel 2023) e una crescita del 26% rispetto ai dati pro-forma dell’anno passato. Il risultato netto di gruppo si attesta a 5,6 milioni, in crescita del 217,3% rispetto al 2023 (1,8 milioni), un ulteriore segnale di successo nella strategia di sviluppo della società La società ha integrato nel suo perimetro di consolidamento nuove realtà, come la Soresina, acquisita a dicembre. A fine esercizio, il numero di punti di prelievo (PoD) gestiti è salito a oltre 90.000, con un aumento significativo rispetto ai 55.000 PoD dell’anno precedente. Massimiliano Riderelli Belli (nella foto), direttore generale della società, ha commentato: "Nonostante un contesto geopolitico complesso e volatile, abbiamo saputo cogliere le opportunità di mercato, contribuendo così alla nostra espansione anche attraverso acquisizioni mirate e siamo fiduciosi di continuare a creare valore nel lungo termine per tutti i nostri stakeholder".