Debellata la scabbia tra gli ospiti della casa di riposo

Fine dell’incubo alla casa di riposo Ircer di Recanati. Dopo mesi di monitoraggi, trattamenti e restrizioni, tutti gli anziani risultati positivi alla scabbia sono finalmente guariti. A certificarlo è stata la visita del dermatologo dell’Ast di Macerata, che mercoledì ha potuto constatare l’assenza di nuovi casi nella struttura. Il focolaio, emerso nei primi mesi del 2025, aveva generato comprensibile allarme tra le famiglie e creato non poche difficoltà nella quotidianità della casa di riposo. I casi, inizialmente circoscritti, si erano infatti estesi richiedendo trattamenti farmacologici ripetuti, isolamento e un attento lavoro di sanificazione.

A commentare la conclusione dell’emergenza è stato il presidente della Fondazione Ircer, Riccardo Ficara Pigini: "È una notizia che ci dà grande sollievo. Dopo mesi di sacrifici, possiamo finalmente voltare pagina. Ringrazio i familiari per la comprensione e tutto il personale per l’impegno con cui ha affrontato la situazione". Nel frattempo, la direzione ha avviato alcune misure per rafforzare la prevenzione e migliorare il benessere degli ospiti. È pronto a partire il nuovo servizio di lavanderia interna, destinato a rendere più efficiente la gestione della biancheria, mentre è già stata completata la sostituzione dei materassi con modelli nuovi e più sicuri. La casa di riposo punta ora a riconquistare pienamente la fiducia delle famiglie e della cittadinanza.