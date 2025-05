Debiti fuori bilancio da saldare

Il consiglio comunale di Recanati si prepara a deliberare domani sera il riconoscimento di due debiti fuori bilancio per un totale di 1.562,80 euro, derivanti da sentenze esecutive del giudice di pace di Macerata. Le somme dovranno essere coperte con l’avanzo libero del bilancio 2024.

Nel dettaglio, è riconosciuto un debito pari a 1.214,93 euro a seguito di due ricorsi accolti presentati entrambi da due responsabili di un’impresa edile locale. I due avevano contestato ordinanze di ingiunzioni a loro carico, ottenendo ragione in giudizio e la conseguente condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.

Un ulteriore provvedimento, contenuto nella proposta di deliberazione, riguarda invece il riconoscimento di un debito di 347,87 euro relativo a tre ricorsi per sanzioni al codice della strada. I ricorsi, presentati da due automobilisti e riguardanti l’autovelox Romitelli lungo la Regina, sono stati accolti dal giudice di pace con conseguente obbligo per l’amministrazione di rimborsare le spese processuali e i contributi unificati anticipati dalle ricorrenti.

Entrambi i provvedimenti, come previsto dal Testo unico degli enti locali, sono stati ritenuti atti dovuti e vincolanti, necessari per evitare l’accumulo di ulteriori oneri per l’ente, quali interessi o ulteriori spese di giustizia. Hanno, inoltre, ricevuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché il via libera dell’organo di revisione. Per la necessaria trasparenza, i provvedimenti saranno trasmessi anche alla competente procura della Corte dei conti.