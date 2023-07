Debiti fuori bilancio in Consiglio "Spese legali per oltre 42mila euro"

Anche la legittimazione di debiti fuori bilancio verrà discussa nel consiglio comunale di venerdì, convocato per approvare il consuntivo del Comune, che arriva in aula a luglio 2023. Insieme ai numeri del scorso anno, all’ordine del giorno c’è anche una delibera di riconoscimento dei debiti generati da spese che il Comune conosceva, ma che non aveva preventivato in un preciso esercizio contabile in quanto derivanti da sentenze esecutive di tribunali. Una, in particolare, rappresenta un bel costo per il Palazzo. Si tratta del verdetto con cui la Corte dei conti di Ancona mette in carico al Comune spese legali per oltre 42.000 euro. Il procedimento è quello legato all’indagine sul mancato incasso della tassa rifiuti 20062011 dovuta dalla Asur (ospedale) al Comune. Una vicenda chiusa con la condanna, in primo grado, dell’ex presidente della Civita.s Alessandro Brandoni, che ha già preannunciato ricorso. La giunta Ciarapica decise di costituirsi in giudizio, anche contro i propri dipendenti comunali, affidandosi all’avvocato Diego Cuccù. Tutti gli imputati, Brandoni a parte, sono stati assolti nella sentenza della Corte dei Conti, pubblicata a marzo 2023, che ha messo in carico al Comune di Civitanova le spese legali per un totale di 42.238 euro. Tra i debiti fuori bilancio che verranno discussi anche quello derivante da una sentenza del 2022 emessa dal Tribunale di Macerata per il procedimento aperto da un cittadino che aveva proposto opposizione all’ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa. Il Comune si costituì in giudizio, il giudice accolse il ricorso condannando Palazzo Sforza a rimborsare le spese legali, di 2.728 euro. Un terzo debito fuori bilancio riguarda una vicenda legale iniziata nei confronti di una famiglia nel 2010, per recuperare le somme versate a titolo di mantenimento in comunità del loro figlio minore. I questo caso la somma da sanare è di 1.857 euro per il Ctu del Tribunale di Macerata.

Lorena Cellini