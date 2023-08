Debiti verso le banche, in provincia un fardello da 18mila euro a famiglia

Al 31 dicembre 2022, lo stock complessivo dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie della provincia di Macerata è di 2,38 miliardi di euro, con un importo medio per famiglia di 18.294 euro, il 2% in più rispetto al 2021. Una cifra da non sottovalutare, anche se al di sotto dei 22.710 euro della media nazionale, e collocandosi al quarto posto nella graduatoria regionale. Si va da un livello di indebitamento per nucleo famigliare di 23.571 euro in provincia di Pesaro (+1,7%), ai 21.968 euro (+2,5%) in provincia di Ancona, ai 19.083 euro della provincia di Ascoli (+1,3%). Solo le famiglie della provincia di Fermo sono indebitate mediamente per una somma inferiore rispetto a quella della nostra realtà, cioè 18.269 euro. Questo il quadro che emerge da una recente indagine dell’Ufficio Studi della Cgia che ha elaborato i dati della Banca d’Italia e dell’Istat. "Sebbene lo stock dei debiti sia in aumento a causa dell’inflazione, dell’incremento del costo dei mutui e dell’impennata delle bollette che hanno segnato negativamente gran parte dell’anno scorso, la situazione è critica, ma ancora sotto controllo", sottolinea la Cgia. "Va ricordato – prosegue una nota della Confederazione – che la maggiore incidenza del debito sul reddito si registra nelle famiglie economicamente più vulnerabili. I dati dell’Istat ci dicono, inoltre, che le crisi che si sono succedute dal 2008 in poi hanno aumentato il numero dei nuclei familiari in difficoltà economica. Con il progressivo rallentamento dell’economia e il conseguente crollo dei prestiti bancari alle imprese avvenuto negli ultimi mesi, non è da escludere che sia in atto un "avvicinamento" delle organizzazioni criminali verso le micro aziende a conduzione familiare: come gli artigiani, i negozianti e tante partite Iva".