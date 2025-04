"Debito non provato", banca condannata

All’improvviso, si era visto chiedere 15.600 euro da una società di cui non aveva mai sentito parlare, per un suo presunto debito legato a un vecchio conto corrente. Ma il civitanovese Mirco Ciavattini non si è lasciato intimidire e, assistito dall’avvocato Marco Pagliari, ha dimostrato in tribunale di non dover pagare neanche un euro.

Oltre allo chalet e ristorante "Il Veneziano", Ciavattini ha sempre avuto molteplici attività in città, tra cui ad esempio anche un giornale, "La città nova", gestiti con varie società e i relativi conti correnti. Tra questi, nel 2002 ce ne era uno aperto all’epoca con la Banca dell’agricoltura. L’istituto però negli anni era passato all’Antonveneta, che in seguito era confluita in Monte dei Paschi di Siena. Quest’ultima aveva infine ceduto una serie di crediti a una società, la Ifis Npl Investing Spa, con sede a Firenze. E proprio da questa, nel 2021, Ciavattini aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per la somma di 15.600 euro, relativo a un suo presunto debito.

Il civitanovese però non aveva mai saputo nulla prima di quel debito, e così si è rivolto all’avvocato Pagliari per contestare la pretesa.

È iniziato dunque il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale la società fiorentina è stata assistita dall’avvocato Marco Pesenti, vice presidente dello studio La Scala di Milano, una corazzata legale. Davanti al giudice però la Ifis Npl non ha potuto produrre contratti, estratti conto, messe in mora a carico dell’ex correntista, documenti che in sostanza confermassero le sue ragioni. E così, come chiesto dall’avvocato Pagliari, il giudice Quirino Caturano ha revocato il decreto ingiuntivo, e ha anche condannato la società a pagare le spese processuali.

"La vicenda riguarda l’articolo 50 della legge bancaria – spiega l’avvocato Pagliari –. In pratica un funzionario può attestare, a mò di notaio, che la banca è creditrice di un ex cliente, e questa attestazione è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo. Ma se il presunto debitore fa opposizione, si instaura un giudizio vero e proprio nel quale servono prove documentali: la banca a quel punto deve dimostrare di avere il credito con atti certi. In questo caso invece non c’era nessun documento, Ciavattini non aveva mai ricevuto un estratto conto né segnalazioni su qualche scoperto, fino alla notifica del decreto ingiuntivo. E così la pretesa è stata respinta. Ma è stato necessario fare il processo, e questo può essere non facilissimo per un piccolo risparmiatore, che può trovarsi in difficoltà senza sapere come venirne fuori". Anche per questo motivo Ciavattini ha voluto rendere nota la storia vissuta.