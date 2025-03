Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi in "Plaza Suite"

Martedì, alle 21.15, il teatro Verdi di Pollenza ospita la commedia "Plaza Suite" con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. I protagonisti interpretano tre coppie diverse, in tre situazioni diverse, in una suite (la stessa) del lussuoso Plaza Hotel di New York. Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. I due coniugi si ritrovano nella stessa suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio definitivamente spento. Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina: due vecchi compagni di classe, lui famoso produttore, lei felice "mogliettina-modello" con la stanza che è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire.Biglietteria del teatro Verdi 0733-549936 e 349-4730823.