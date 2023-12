Debutta "Artigiani del gusto", l’iniziativa di Confartigianato

Torna la campagna "Acquistiamo locale", iniziativa di Confartigianato Imprese che invita a regalare e a regalarsi doni che esprimono il valore artigiano made in Italy. Per rilanciare il progetto che l’associazione porta avanti durante le festività, Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli - Fermo mette in campo la sua ulteriore iniziativa, quella degli Artigiani del Gusto. Si tratta di un nuovo progetto ideato per creare una sinergia tra le attività del comparto enogastronomico-ristorazione, con un format presentato proprio in vista degli acquisti natalizi. Le oltre trenta imprese di Artigiani del Gusto (nelle tre province) proporranno infatti sconti speciali e promozioni attivabili richiedendo il coupon attraverso il sito confartigianatoimprese.org. Tale iniziativa, partita dal primo dicembre, proseguirà tutto l’anno, per essere un concreto canale di promozione parallelo per le imprese. "L’idea dietro agli Artigiani del Gusto – commenta Lucia Biagioli, responsabile interprovinciale della categoria commercio di Confartigianato – è di sensibilizzare la comunità sull’importanza di fare acquisti locali e negli esercenti di prossimità. Essere vicini alle attività territoriali garantisce al consumatore prodotti e servizi di qualità e permette di farci scoprire la vasta offerta enogastronomica e di accoglienza delle Marche".