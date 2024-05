Debutta il corso di laurea magistrale

A margine del convegno su "Archeologia e pianificazione territoriale" è stato annunciato che dal prossimo anno accademico prenderà il via a Macerata un nuovo corso di laurea magistrale ad elevata specializzazione in "Archeologia e sviluppo dei territori". Si tratta di un corso di studi in cui alla solida formazione di base si uniscono approfondimenti di carattere economico, giuridico e tecnico-scientifico, che, fornendo allo studente un sistema integrato di conoscenze e competenze, rende il titolo di studio maggiormente spendibile nel mondo del lavoro. Gli studenti potranno, inoltre, partecipare in modo attivo a laboratori e tirocini nell’ambito delle diverse campagne di scavi archeologici che l’ateneo già conduce da anni nell’area del Mediterraneo.