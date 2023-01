Debutta la corale Lumos Ensemble

Debutto oggi a Mogliano, alle 18 al teatro Apollo, per la corale Lumos Ensemble. È formata da giovani provenienti da varie zone del centro delle Marche, che hanno deciso di eleggere Mogliano quale loro sede. "Questo ci onora e ci impegna nel sostenere questa interessante formazione – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cecilia Cesetti –. Il concerto propone un repertorio esclusivo: musiche natalizie del Novecento del Nord Europa. Fra gli autori, Urmas Sisask. Saranno inoltre eseguiti brani di compositori italiani, come Giovanni Bonato e Mauro Zuccante. Una serata assolutamente da non perdere". Il direttore di Lumos Vocale Ensemble è Lorenzo Chiacchiera e il titolo dello spettacolo sarà "In the bleak midwinter". Si tratterà di un concerto sotto le feste, con ingresso gratuito. Questo coro misto polifonico, presieduto da Elena Mora, è stato creato nel 2021 e fa parte dell’associazione regionale cori marchigiani.