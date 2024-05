Debuttano gli attori dell’Uni 3 Età

"Sogno di una notte di mezza età" è il titolo della commedia che andrà in scena domani alle 17.30 al teatro Luigi Lanzi. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Corridonia, è il saggio finale del corso di teatro nel progetto "Uni 3 Età", al centro Monsignor Raffaele Vita, coordinato da Maria Perillo. "Sul palco ci saranno persone che non avevano mai fatto teatro – ha illustrato – e un copione inedito, scaturito mentre si svolgevano le prove di improvvisazione. Abbiamo portato avanti con costanza quest’idea, forse anche un azzardo, ma ci abbiamo provato. L’età degli attori sarà dai 30 agli 86 anni". Parteciperanno inoltre, la cantante Elisa Liseri, le comparse Mattia Pilotti e Sasha Tirabassi e gli allievi del corso di ballo dell’Unitre, condotti dai maestri Angela Luciani e Sandro Trodini della "New Fashion Gia.Man.Dance". Ingresso a 5 euro: i proventi andranno tutti alla Croce Verde cittadina.