Debutto al top per Chiara Farabolini . In sella a Nilo si fa valere a Cattolica

Debutto al top per Chiara Farabolini di Corridonia in sella a Nilo del Colle dei Lauri, cavallo di razza Murgese, arrivata prima alla finale del campionato italiano di monta classica. Lo scorso fine settimana a Cattolica, hanno eseguito nella categoria invito Wei senior due riprese di grandissima qualità, con percentuali rispettivamente di 70 e 69,412 per cento. Il cavallo, che ha 6 anni, ha avuto da subito grandissimo feeling con Chiara, che da due anni si allena con Nicolò Da Col al centro ippico "Gli ulivi" a Civitanova, con istruttore di gara David Jimenez Romero. Quest’anno Chiara e Nilo hanno gareggiato a Foligno arrivando quarti, poi a Città di Castello secondi, e ora è arrivato il primo posto a Cattolica.