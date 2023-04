Decennale dei Jenny Rose

Jenny Rose & Hot Dogs festeggiano il loro decimo anno di attività nel campo musicale e questa sera, dalle 21, condividono la loro gioia di suonare al Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza (via Borgo Peranzoni 111). Salgono sul palco con la band al completo e con musicisti con cui hanno collaborato in questi primi dieci anni. "Una big band per un grande omaggio musicale alle voci femminili internazionali del blues funky soul rock – spiegano gli organizzatori – da Janis Joplin a Patti Smith, Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner, Patti La Belle, Susan Tedeschi,Gloria Gaynor, Amy Winehouse e tante altre. Si esibiranno Jenny Rosini, la voce, Marco Casoni, chitarra e cori, vitan Francesco Caporaletti (che vanta collaborazioni con diversi artisti nazionali e internazionali), basso e cori, Fabio Verdini (attuale tastierista dei Tiromancino), hammond e cori, Sabina Cappella, backing vocal, Luca Orselli, batteria, Diana Rasnovean, percussioni, Giuseppe Principi, sax, e Jerry Calzolari, sax". Il gruppo, per il suo compleanno, ha costruito quindi uno spettacolo per omaggiare le voci femminili che hanno fatto la storia della musica.