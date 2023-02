Prosegue la rassegna "La Decima Musa" al multiplex Giometti di Tolentino, in collaborazione con Unitre, il commento filmico di Alberto Cingolani, il contributo di Cellulopoli e il patrocinio del ministero della Cultura. Domani, alle 21.15, sarà proiettato il film "Margini" di Niccolò Falsetti, che riprende il tema della commedia all’italiana giovanile di Paolo Virzì. Si continua giovedì 16, alla stessa ora, con il film di Sophie Chiarello ‘Il Cerchio’ (in uscita nazionale), che racconta la storia di vita in un quartiere romano. Chiude la rassegna, giovedì 23 febbraio, alla presenza del regista jesino Matteo Gagliardi, il film su Dante Alighieri, ‘Mirabile visione – Inferno’, un percorso multimediale sulla prima cantica della ‘Divina Commedia’.