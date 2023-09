Decisi diversi cambiamenti tra i sacerdoti della diocesi

Diversi cambiamenti d’incarichi tra i sacerdoti della diocesi di Macerata. Ad annunciarli è stato il vescovo Nazzareno Marconi. Infatti, entro la fine di settembre don Gabriele Crucianelli da Porto Recanati passerà a coordinatore dell’unità pastorale di Cingoli sud al posto di don Fabrizio Perini, come parroco di Avenale, Troviggiano e Grottaccia. E sarà aiutato da don Oscar Salguero. Mentre don Luca Beccacece diventerà coordinatore dell’unità pastorale di Porto Recanati e parroco delle due chiese presenti a Porto Recanati. Don Pietro Micheletti dall’unità pastorale di Montefano passerà a prefetto agli studi del seminario Rm e collaboratore a Porto Recanati. Don Giacomo Pompei da Tolentino passerà a collaboratore dell’ufficio scuola della Cei a Roma e dell’Università Cattolica. Collaborerà poi con l’unità pastorale di Montefano. Don Grzegorz Swierkosz diventerà collaboratore dell’unità pastorale Immacolata Santa Croce, mentre don Oscar Mwansa sarà all’unità pastorale Tolentino centro, e don Marco Petracci verrà nominato responsabile diocesano del servizio dell’ufficio pastorale giovanile e oratori. "La nostra diocesi ha ancora un numero consistente di sacerdoti, anche giovani, a confronto con le altre marchigiane – spiega il vescovo Marconi -. Ma questi nostri sacerdoti, sono di ben 26 nazionalità, e hanno una vocazione sia missionaria che diocesana, che li porta periodicamente a partire per la missione. Per questo, oltre che per l’invecchiamento degli altri sacerdoti, ogni anno varie unità pastorali sono coinvolte in cambiamenti". Il vescovo Marconi sottolinea ancora. "È bene che i fedeli comprendano che il modello di parroco del passato non è più realizzabile - aggiunge -. Allora il parroco era nato in uno dei comuni della diocesi, restava in una parrocchia quasi tutta la vita e diventava così amico di nonni, figli e nipoti, ma questo tipo di presenza religiosa non è più possibile. Oggi abbiamo circa 57 preti diocesani impegnati nelle parrocchie, mentre altri 27 sono in missione in vari luoghi in Italia o all’estero. Tra anziani e ammalati, abbiamo altri 33 sacerdoti. Speriamo – conclude il vescovo Marconi - che i nostri fedeli comprendano che ciascuno cerca di fare del suo meglio e che, solo con la collaborazione di tanti, si potranno aiutare soprattutto i più fragili, come i piccoli e gli anziani, a vivere una vita di fede e di speranza".