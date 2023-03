"Decisioni surreali sui nomi indicati Campagna elettorale continua"

"Da cittadini, senza tessere, vogliamo conoscere le motivazioni fondanti che hanno attivato le proposte dei nomi delle vie, usciti con la delibera di giunta numero 80, un atto decisamente surreale. La Costituzione italiana dice che i nomi scelti per intitolare gli spazi pubblici della città debbano essere di persone specchiate, del luogo o di particolare valore per la nostra comunità". L’associazione Civitasvolta interviene sulle ultime decisioni prese dalla commissione Toponomastica comunale per bocciare le scelte di un organismo bipartisan "che non conosce la Costituzione e il ruolo delle istituzioni se scambia l’amministrazione della città per una continua campagna elettorale". L’associazione ricorda in proposito la vicenda della mancata intitolazione del Varco sul Mare a Nilde Iotti, che fu la prima donna presidente della Camera e tra le figure più importanti delle storia politica italiana fin dalla nascita della Costituzione. Una richiesta approdata in consiglio comunale nel dicembre del 2020, nel centenario della sua nascita, e portata in aula da Mirella Franco del Pd, che fece propria la proposta di Civitasvolta presentando una mozione che venne respinta dalla maggioranza di centro destra "perché donna di sinistra e non civitanovese". In realtà, il sindaco Fabrizio Ciarapica, e tutti i consiglieri della sua maggioranza, respinsero la proposta di dedicare lo spazio del Varco a Nilde Iotti; giustificarono il loro voto contrario con il fatto che la valutazione avrebbe dovuto passare attraverso il vaglio della commissione Toponomastica comunale, dove evidentemente la proposta o non è mai approdata o è rimasta in un cassetto in questi due anni. Da Civitasvolta anche una critica alla coincidenza delle intitolazioni di un parco pubblico ad Anna Frank e di un parcheggio a Toro Seduto: "Conosce la commissione toponomastica la differenza tra dittatura e totalitarismo, tra il genocidio e la Shoah? La delibera è da bocciare".

l. c.