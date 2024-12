Declino imprenditoriale a Macerata: chiudono 8,4 imprese al giorno

Ogni giorno nella nostra provincia chiudono mediamente 8,4 imprese, una ogni due ore e tre quarti circa. Questo non è solo un dato economico, ma un dramma umano. Ogni chiusura, infatti, porta con sé il sacrificio di generazioni e mette in ginocchio famiglie e comunità.

Massimiliano Moriconi, direttore della Cna di Macerata, lancia l’allarme rispetto a quello che, sulla base dei dati della Camera di commercio, si presenta come un vero e proprio declino imprenditoriale, una emorragia che sembra non avere fine. Tra il 2021 e il 2024 il numero di imprese attive in provincia di Macerata è diminuito da 34.062 a 30.804, 3.258 in meno pari ad un calo del 9,6%, con flessioni più marcate nel commercio (-15,7%), manifatturiero (-10,8%) e costruzioni (-12,5%).

Una situazione che condividiamo con il resto della regione, anche se "oggi la nostra provincia continua a perdere imprese, ma con numeri più contenuti rispetto alle altre province marchigiane". Il quadro regionale sta assumendo tinte drammatiche. "Da 25 mesi consecutivi – specifica Moriconi – le Marche registrano il peggiore saldo negativo mensile del numero di imprese, collocandosi all’ultimo posto in Italia. Un dato che testimonia una crisi specifica, unica e in controtendenza nazionale".

Mentre il resto del Paese registra in molti casi una crescita, una stabilità o al massimo un leggero calo nel numero delle imprese, le Marche continuano a perdere attività con picchi anche di -5,7% (dato mensile di maggio 2024). Dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2024 (ultimo dato disponibile), il numero di imprese attive nelle Marche è passato da 146.385 a 131.604, una riduzione di 14.781 unità, -10,1%, una contrazione cinque volte superiore al dato nazionale che nello stesso periodo non va oltre i 2 punti percentuali.

Tra le imprese cessate, i settori più colpiti nella regione sono il commercio (-15,9% Marche, -6,5% Italia), il manifatturiero (-12,2% Marche, -6,1% Italia) e le costruzioni (-10,9% Marche, +0,1% Italia). "Negli ultimi tre anni – precisa il direttore – nella nostra regione hanno chiuso i battenti 43.282 imprese, con una media di 1.202 cessazioni al mese, 40 al giorno. In pratica, nelle Marche, ogni 36 minuti e 27 secondi chiude un’impresa, un dato che non ha eguali nel resto del Paese".

Moriconi lancia un forte appello alla Regione: "Non possiamo accettare che ogni chiusura venga vista come un normale fenomeno di trasformazione economica. Regione e governo devono intervenire subito con misure straordinarie".