Decolla il controllo del vicinato: "Già tante adesioni dai cittadini"

Prende forma il controllo del vicinato, il progetto presentato a inizio ottobre dal Comune di Corridonia, in sinergia con carabinieri e polizia locale, basato sulla partecipazione attiva della cittadinanza e la cooperazione con le forze dell’ordine per ridurre potenziali reati o eventi delittuosi. Un sistema di autoorganizzazione tra vicini per monitorare movimenti sospetti nella zona in cui si abita, che in città era già stato sperimentato anni fa in via Rossini.

"A meno di un mese dall’incontro divulgativo sul tema sicurezza e in particolare sulle modalità di attivazione del sistema di controllo del vicinato – ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli (nella foto con il maresciallo Francesco Attimonelli )– sono pervenute oltre 20 domande di adesione da parte dei cittadini del quartiere Cappuccini Vecchi". Proprio in quella zona, infatti, soprattutto nei primi mesi di quest’anno, i residenti avevano segnalato una serie di tentativi di furto nelle abitazioni da parte di malviventi, che avevano portato a portoni o finestre forzate e recinzioni tagliate. Episodi ripetuti di cui erano state informate le forze dell’ordine, inoltre gli stessi abitanti preoccupati si erano rivolti all’avvocato Andrea Giustozzi, in modo da spingere per adottare delle misure di prevenzione come l’istallazione di telecamere o di una nuova illuminazione nelle zone più buie.

"Espletate tutte le procedure di valutazione e di verifica documentale, opportune e necessarie, si darà l’autorizzazione all’avvio dell’attività di controllo del territorio – ha annunciato la sindaca –. Ringrazio il comandante della polizia locale Alberto Sgolastra e il maresciallo Attimonelli per la collaborazione, e i cittadini che si impegneranno a dare alla comunità un ulteriore efficiente ed efficace contributo per la sicurezza di tutti, attraverso il presidio del nostro territorio".

Diego Pierluigi