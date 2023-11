Decoro e ambiente. Gruppo di volontari in prima linea

"Riscontro fattivo e gratificante". Ubaldo Scuppa (nella foto) sindaco di Apiro, sintetizza così l’impegno del gruppo dei volontari civici, una quindicina di apirani che collaborano col Comune per effettuare attività finalizzate al decoro dell’ambiente. "L’amministrazione comunale – ha spiegato Scuppa – ha un organico ridotto, non è in grado di far fronte contemporaneamente a tutte le incombenze, in particolare a quelle esterne. Quindi abbiamo organizzato una manifestazione d’interesse, sensibilizzando la cittadinanza sulla proposta di dare, all’atto pratico una mano, una grossa mano per rendere l’idea, prestando spontaneamente un particolare tipo di collaborazione".

L’appello è stato accolto, si è formato il gruppo del "Volontari civici" che hanno esordito un paio di settimane prima della ricorrenza dei defunti, eseguendo al meglio la ripulitura dei cimiteri del paese e della frazione Frontale. "Dopo la pregressa ripulitura e l’aumentata frequenza a ciascun camposanto nei primi giorni di questo mese – evidenzia Scuppa – si è continuato a mantenere il decoro di essi, e non solo. Il gruppo ha spostato l’attenzione sulle aree del verde pubblico, in cui la vegetazione in certi punti era troppo esuberante. Insomma, l’operatività del gruppo è risaltata e prosegue, compatibilmente con le condizioni del tempo. E le adesioni all’aggregazione dei Volontari civici sono destinate ad aumentare. Gianfilippo Centanni