Decoro urbano, il Comune investe 69mila euro

Piantumazione di alberi, installazione di panchine e di contenitori di rifiuti, tre progetti sono stati finanziati dall’amministrazione comunale per un importo totale di 69.000 euro: la metà da investire in centro, il resto nel quartiere Risorgimento e in parte nel rione di Villa Eugenia. Verranno spesi 28.000 euro per corso Umberto I, con la ripiantumazione di undici alberi, tre platani e otto palme, per i giardini di piazza XX Settembre e del Lido Cluana con la piantumazione di 18 alberi e per via Giovanni XXIII, con la massa a dimora di 19 piante. Interventi anche nel borgo marinaro. Per via Conchiglia e in via Carena deliberato l’acquisto di 16 vasi in cemento e 16 piante di arancio, costo totale 11.300 euro. Infine nel rione Risorgimento, e nello specifico in via Venier, in via Goito e in via la Marmora, approvato un progetto di decoro urbano per una spesa di 30.000 euro. In via Venier il Comune ha previsto l’installazione un contenitore di rifiuti e di una nuova altalena, in via Goito di un contenitore di rifiuti, di una panchina, di una bacheca e di un gioco per bambini, e in via La Marmora l’installazione di cinque nuove panchine, di una bacheca e di un contenitore di rifiuti.