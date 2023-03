Decreto Ricostruzione, i sindacati: "Bene il rinnovo dei contratti"

Il Dl Ricostruzione è stato approvato martedì alla Camera dei deputati e convertito in legge. "Dalla prossima settimana – ha annunciato il commissario straordinario Guido Castelli (nella foto) – inizieranno i lavori in Parlamento anche per il Dl 11, dedicato al Superbonus. Sono già state depositate proposte concrete per rendere questo strumento pienamente operativo nei territori colpiti dal sisma e riavviare il motore dei cantieri". Una delle novità più attese è stata l’approvazione della norma che permette di stabilizzare il personale a tempo determinato impiegato nella ricostruzione, che abbia maturato o che maturerà, al 31 dicembre 2023, tre anni di servizio. Una soluzione richiesta da Regioni, Comuni, Usr, Enti parco. Cisl Fp Marche e Cgil Fp Macerata esprimono "soddisfazione per la pubblicazione della legge di conversione del decreto per il rinnovo dei tempi determinati". È stata infatti pubblicata nella Gazzetta ufficiale odierna la legge di conversione contenente "la disposizione idonea a superare anche i limiti temporali della durata massima degli odierni contratti a tempo determinato, fissata in 48 mesi nonché la possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro trasformandoli a tempo indeterminato". "Ma – specificano Alessandro Moretti, responsabile del dipartimento delle Funzioni locali Cisl Fp Marche e del territorio di Macerata e Andrea Coppari, responsabile Cgil Fp – proseguiremo con le rsu nell’opera di ascolto dei lavoratori interessati e di controllo dell’andamento delle decisioni, anche locali, in tutto il territorio provinciale affinché la stabilizzazione possa concludersi nella maniera più ampia possibile".