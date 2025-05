Decreto Sicurezza, incontro in ateneo

Decreto Sicurezza e fasce sociali vulnerabili: nuovo appuntamento all’Università di Macerata. Domani alle 17.30 al polo Pantaleoni si terrà in incontro nell’ambito del ciclo di incontri "Libertà, sistema penale e stato di diritto". La curatrice Lina Caraceni, docente di diritto, realizza l’iniziativa in collaborazione con l’Anpi e il contributo dell’Ordine degli Avvocati, della Camera Penale, dell’Aiga, dell’associazione Antigone Marche e di Avvocato di Strada. L’incontro metterà al centro i diritti delle categorie svantaggiate: il nuovo decreto legge in materia di sicurezza pubblica verrà analizzato nei suoi effetti su migranti, persone senza fissa dimora e altre fasce sociali vulnerabili. A discuterne saranno il giornalista e scrittore Vittorio Longhi e l’avvocata Roberta Sforza. Il dibattito sarà moderato da Lucrezia Boari, vicepresidente Anpi.