Dedicati a Enrico Pichierri i primi tre alberi dell’area verde che ricorda le vittime della strada

Continuano le iniziative nel ricordo del 24enne Enrico Pichierri di San Severino, operaio della Falc Mobili a Chiesanuova di Treia morto dopo un incidente in moto a Porto Sant’Elpidio. E ieri, proprio a Porto Sant’Elpidio, è stata intitolata un’area verde in ricordo delle vittime della strada. I primi tre alberi piantati (due lecci e un oleandro) sono in memoria di Enrico. Mamma Albina, papà Luigi, la sorella Valeria e la fidanzata Lucia hanno partecipato all’inaugurazione. Non solo. I genitori hanno arricchito l’area con attrezzi ginnici e una panchina arancione con su scritto il suo motto: "Non mollare mai".