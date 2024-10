"Dedicato a Giulio", tre cori in scena nell’omaggio a Tallè La XXIII edizione della rassegna polifonica nazionale "Giulio Tallè" a San Ginesio omaggia il suo primo presidente scomparso 25 anni fa con un concerto sabato alle 21.30. La Corale Bonagiunta, la Schola Cantorum A. Pacini di Atri e il Coro Sancta Maria in Viminatu di Montalto delle Marche si esibiranno all'auditorium Sant’Agostino in un evento che celebra la musica e la memoria.