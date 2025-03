Donato un defibrillatore al Banco Marchigiano e inaugurato in una mattinata cui hanno partecipato il sindaco e gli studenti. Il dispositivo è stato installato venerdì mattina in viale Matteotti grazie a "Marche Vita", la cassa mutua dell’istituto. Per l’occasione, si è svolta una lezione sul suo corretto uso e su come sia possibile salvare vite umane grazie a interventi tempestivi di fronte a 110 studenti della scuola Annibal Caro, che hanno avuto modo anche di girare per gli uffici e il salone delle casse per comprendere meglio il lavoro all’interno di una banca. "Questo strumento può salvare delle vite e da oggi sarà a disposizione di tutta la comunità – ha detto il presidente del Banco Marchigiano, Sandro Palombini –. Queesta è un’iniziativa importante anche per sensibilizzare adulti e giovani generazioni verso una cultura di prevenzione e prontezza di intervento in situazioni di emergenza e per unire la comunità attorno ai concetti di solidarietà, prevenzione e attenzione". "È molto importante questa attenzione dimostrata da Banco Marchigiano e da Marche Vita con una iniziativa non solo di sensibilizzazione dei più giovani, ma anche a concreto beneficio di tutta la cittadinanza – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – che tra l’altro è perfettamente in linea con il progetto Civitanova cardioprotetta che presto avrà ulteriori sviluppi". Il defibrillatore "rappresenta – dice Patrizio Frati, presidente di Marche Vita – un passo importante per la prevenzione e la protezione della salute".