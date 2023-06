Defibrillatore in dono: gesto nato dopo una esperienza finita bene

Da oggi il Centro Fonti San Lorenzo di Recanati dispone di un defibrillatore. Questo grazie al generoso dono di Simone Madiai e del recanatese Paride Piancatelli. "Il Centro – racconta Stefano Casulli, pedagogista - ha incontrato Simone Madiai, rappresentante dell’azienda fiorentina di Vicchio "Echoes Srl", leader in Italia di produzione e distribuzione di defibrillatori, fondata nel 2015 come società spin-off congiunta del Consorzio Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) e dell’Università di Pisa. Con lui Paride Piancatelli con un’incredibile storia alle spalle". Infatti, il recanatese è responsabile di sicurezza e ambiente dell’azienda dove lavora da vent’anni, ne segue le politiche di sicurezza e ha formato lui stesso la squadra che gli ha salvato la vita. Un giorno va in arresto cardiaco: la squadra di pronto soccorso interna si attiva immediatamente, dalla centralinista (che ha aperto subito le sbarre e ha mantenuto i contatti con i soccorsi esterni) ai soccorritori addestrati che a più mani hanno praticato 4 scosse del DAE (defibrillatore) oltre a 12 minuti di massaggio cardiaco. In ambulanza sono continuati gli interventi e Paride ne è uscito illeso fisicamente e mentalmente e oggi, dopo un anno, ha ripreso i suoi allenamenti ciclistici. "Simone e Paride – continua a raccontare Casulli - sono venuti per donare al Centro un defibrillatore da esterno rendendo così ancora di più la nostra realtà un luogo sicuro che può essere vissuto a pieno dalle centinaia di persone che lo attraversano ogni giorno.

Antonio Tubaldi