Defibrillatore installato in piazza della Libertà

Installato un defibrillatore pubblico in piazza della Libertà, a Sarnano. Il Comune ha aderito ad un progetto di pubblica utilità, "Sos Cuore", della cooperativa sociale Solution. La finalità è far diventare la comunità "cardioprotetta" in modo da salvaguardare e salvare sempre più vite. Grazie a questo progetto, co-finanziato da imprenditori e professionisti locali, nei giorni scorsi in piazza è stato installato un totem defibrillatore a servizio dell’intera comunità. L’amministrazione Piergentili ringrazia le attività che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione del progetto, aiutando la comunità e dando un segnale di attaccamento al territorio.