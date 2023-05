Defibrillatori di ultima generazione in zone strategiche della città

Anche Recanati presto sarà "Comune cardio-protetto" grazie all’accordo di collaborazione raggiunto con la cooperativa sociale Solution di Bolzano. Si tratta di un progetto di pubblica utilità della durata di 6 anni con il quale saranno installati sul territorio comunale in posizioni strategiche dei totem con un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione e multilingue che consentirà di cardioproteggere tutti i cittadini nonché i turisti. Le istallazioni sono totalmente gratuite per il Comune, non necessitano di corrente elettrica e sono collegate con alert al 112. Sarà la stessa società a provvedere a mantenere in perfetto stato di funzionamento questi defibrillatori, mentre per il loro acquisto a metter mano al portafoglio saranno gli imprenditori e i professionisti del territorio.