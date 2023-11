Defibrillatori lungo le strade. La raccolta fondi entra nel vivo

Defibrillatori in città, arriva il patrocinio del Comune di Macerata per l’iniziativa di "Unbeatables", associazione guidata da Simone Ambrosi. Obiettivo: rendere la regione Marche sempre più cardio protetta. "Un defibrillatore al posto giusto al momento giusto può salvarti la vita – aveva spiegato Ambrosi –. Siamo partiti da Ancona e ora vogliamo replicare l’esperienza negli altri capoluoghi di provincia della regione e nelle città popolose, per dotarli di totem posizionati nei luoghi strategici e più affollati". L’associazione Unbeatables Odv e l’associazione Cives, in stretta collaborazione con l’assessore Paolo Renna, reduci dalla positiva esperienza nel Comune di Ancona reso cardio protetto proprio da Unbeatables, hanno sottoscritto con il Comune di Macerata il patrocinio per promuovere l’iniziativa "Una scossa al cuore", con la finalità di rendere anche Macerata una città "cardio protetta". Partita la raccolta fondi, 30mila euro l’importo da raggiungere. L’associazione ha studiato la situazione e realizzato un elenco di siti dove potranno essere installati i totem con defibrillatore. Ecco la mappa del cuore: centro civico Colleverde Santa Croce (in via Ungaretti), corso Cairoli, corso Cavour, piazza Mazzini, giardini Diaz, giardini delle Vergini (via Falcone), Sforzacosta (via Natali), Pieridipa (via Bramante), quartiere Pace e Villa Potenza (Borgo Peranzoni). L’associazione lancia quindi la call to action a tutti gli imprenditori di Macerata. Chi "adotterà" un totem, vedrà pubblicato su di esso il suo logo, come forma di pubblicità. Con delibera di giunta, intanto, si è stabilito di "autorizzare il patrocinio a titolo oneroso per la realizzazione di un progetto per rendere Macerata una città cardio protetta attraverso la realizzazione di un video promozionale media online e offline, social media, web site al fine di raccogliere fondi per acquistare totem con defibrillatori" e di assegnare, a titolo di sostegno economico, duemila euro a favore dell’associazione provinciale Cives di Macerata. "In un mondo ideale – le parole di Ambrosi – dovrebbe esserci un totem defibrillatore ogni 500 metri, cioè massimo a due minuti di corsa da dove ci troviamo. Se non si interviene immediatamente in caso di arresto cardiaco, i danni cerebrali possono essere irreversibili". Per donare basta collegarsi al link https:unbeatables.ituna-scossa-al-cuore-macerata-cardioprotetta.