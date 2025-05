Defibrillatori nei campeggi, donazione di cuore

La Riviera del Conero con il cuore più sicuro, grazie ai tre defibrillatori donati dalla Fondazione Opere Laiche Lauretane e da Casa Hermes ai camping Medusa, Adriatico e Bellamare, di cui è proprietaria la Fondazione, tutti situati a nord di Porto Recanati. Un’azione in direzione della prevenzione, spiega il presidente Federico Guazzaroni, "necessaria in particolar modo d’estate quando i camping si affollano di turisti e con i defibrillatori si ha modo di intervenire per tempo, in caso di problemi cardiaci". La Fondazione Opere Laiche è una delle realtà di maggior spessore sociale sul territorio e quest’anno ha pensato di mettere in campo un’azione di valore a tutela della salute. "Tanto più – aggiunge Guazzaroni – che dei defibrillatori nei camping potranno fare uso anche le persone in spiaggia che non risiedono nella struttura. Si tratta di un’azione globale per portare più sicurezza in spiagge molto frequentate, di aiuto per chi deve garantire la salute dei cittadini". La Riviera del Conero sarà ancora più protetta con i tre defibrillatori, considerando che la cifra annua di ospiti dei tre campeggi è di circa 300mila persone.

Prosegue così l’attività sociale delle Opere Laiche Lauretana. "Siamo orgogliosi – conclude il presidente Guazzaroni – e quello dei defibrillatori è il tassello ulteriore di un insieme di iniziative che vogliono sostenere attivamente la cittadinanza. Uno dei nostri obiettivi è affiancare la comunità con opere di elevato contenuto sociale, per consentirle di contare su di noi e sulla nostra realtà, che vuole confermarsi sempre più presente sul territorio".