Dego al violino e Leonardi al piano, domani un duetto al femminile nell’ambito del Camerino Festival

Un duetto tutto al femminile per la nuova serata del Camerino Festival. Domani, alle 21.30 all’Accademia della musica "Corelli", si esibiranno la violinista Francesca Dego e la pianista Francesca Leonardi. Francesca Dego, rinomata musicista da camera e direttrice artistica del Gravedona Chamber Music Festival, ha suonato con diversi musicisti di fama internazionale. Con lei a dividersi il palco, Francesca Leonardi, la prima pianista italiana a registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon, conosciuta per la sua musicalità pura e la sua tecnica impeccabile, secondo Salvatore Accardo. Si prosegue poi domenica, alle 21.30 alla basilica di San Venanzio, quando si esibirà la Cappella musicale del Duomo di Camerino diretta dal maestro Luciano Feliciani con l’ensemble di archi, pianoforte e percussioni. Il coro, che ha una lunga storia alle spalle, si esibisce in Italia e all’estero in concerti e liturgie, eseguendo opere di diversi compositori importanti. Ha ricevuto numerosi premi e ha avuto l’onore di cantare per Papa Giovanni Paolo II. Biglietteria nel luogo dello spettacolo, dalle 19, oppure su www.ciaotickets.com. Info: 331.2233904, [email protected].