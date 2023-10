Degrado a Collevario: "Il nostro palazzo ostaggio dell’impalcatura da 14 anni. Topi e piccioni ovunque"

"Topi enormi e piccioni ovunque, qui è sempre tutto sporco di guano, ogni giorno è un calvario, ogni giorno è una nuova fatica. Questa situazione non è più sostenibile, va avanti da troppo tempo, serve un intervento immediato". Dina Beruschi ha la pescheria "La spigola d’oro" a Collevario, in via Roma, aperta nel 1985: il grande palazzo è circondato da anni da un’impalcatura, rifugio ormai degli animali più vari. Il Comune, tramite l’assessore Andrea Marchiori, spiega che comprende perfettamente residenti e commercianti e che farà di tutto per risolvere il problema prima possibile.

"Da 14 anni siamo costretti a fare i conti con i disagi dovuti alle impalcature – racconta Beruschi, mentre alza gli occhi verso lo scheletro in legno attorno ai palazzoni, dove ci sono sia appartamenti del Comune, in gestione all’Erap, sia di privati –, i clienti si lamentano, dicono che non è igienico, li capisco, questo è un negozio dove si vendono alimenti e non è possibile vederlo in queste condizioni. Invece dentro è pulitissimo, sempre. Il paradosso è che all’interno è uno specchio ma fuori è uno schifo, tutte le mattine dobbiamo lavare con candeggina e disinfettante, anche più di una volta al giorno, però per quanto ci possiamo impegnare la parte esterna non sarà mai decente, si sporca di continuo. Per non parlare delle piume, che volano ovunque. Abbiamo chiamato Asur e ufficio igiene, quando venivano giù i pezzi di impalcatura anche i vigili del fuoco, hanno messo una transenna che però precludeva l’accesso alla pescheria". Un problema dietro l’altro. "Io non ce la faccio più. E col fatto che la banca qui accanto se n’è andata ho perso ulteriormente clienti". Il riferimento è alla filiale di Intesa San Paolo, che ha chiuso i battenti questa estate. "Per fortuna noi abbiamo i vecchi clienti, che ci sono affezionati – riprende Beruschi –, e quindi reggiamo il colpo, ma non si può più sopportare una cosa simile". Dina fa questo mestiere da una vita: all’una e mezzo ogni notte una delle sue socie sceglie personalmente il pesce a Civitanova e alle 5 il furgone è pronto; Dina lo prende e arriva a Macerata, scarica prima a Collevario e poi in via Spalato e alle 7 i negozi sono aperti.

"Già è difficile portare avanti un’attività di questi tempi, si fanno tantissimi sacrifici, i negozi stanno chiudendo di continuo perché oberati da spese, tasse e aumenti su tutto. E se qui ancora funziona è grazie al rapporto di fiducia col cliente e la professionalità che si mette a disposizione, ma così è davvero un incubo". Non va meglio nella vicina attività Holos-studio Pilates: qui usano la idropulitrice per pulire all’esterno: "Qui fuori sia dal punto di vista estetico che igienico la situazione è inaccettabile", sottolineano.

"Cercherò di fare il possibile per risolvere la questione in tempi brevi – assicura Marchiori –. Riguardo la manutenzione straordinaria, siamo favorevoli a metterla in atto al più presto, al punto che l’anno scorso abbiamo stanziato in bilancio 200mila euro per intervenire, ma prima andrebbe fatta una progettazione per un’opera completa insieme al condominio. Ci stavamo lavorando ma poi non si è potuto portarla avanti per delle complicazioni, ci riproveremo. Il progetto c’è, se poi sia attuabile così come immaginato (efficientamento energetico e decoro con consolidamento facciate) ora non so dirlo. Riguardo l’impalcatura, messa per motivi di sicurezza visti i possibili cedimenti, cercheremo una soluzione". Marchiori sottolinea: "Tengo molto alla questione, mi dispiace tantissimo per residenti e commercianti, totalmente incolpevoli".