"Degrado a due passi dallo Sferisterio"

Tra viale Trieste e via Della Nana, a pochi metri dallo Sferisterio, un vicolo pubblico è lasciato all’incuria. Un residente denuncia la situazione: "Chiamo spesso il Cosmari perché il vicolo venga pulito. Qui c’è di tutto, bisogni dei cani e dei piccioni, piccioni che cadono qui, morti avvelenati". Il vicolo è chiuso da un cancello di cui i condomini dei palazzi adiacenti hanno le chiavi.

"La cosa peggiore - rimarca il cittadino, che preferisce restare anonimo - è che qui ci sono anche tavoli e sedie di un bar e di una pizzeria, tavoli su cui le persone d’estate mangiano. Ho avvertito più volte anche il reparto igiene dell’Asl, oltre che il Comune". Il vicolo è chiuso ma pubblico, e la situazione "è sempre stata questa. Il Cosmari passa solo se avvertito, ma dovrebbe essere una volta alla settimana per tenere in vicolo in una condizione di decenza. Piccioni morti, pantegane, erba alta e tantissimi escrementi. Spero si possa fare qualcosa anche perché se dalle finestre cadesse un panno steso, con il suolo in queste condizioni, sarebbe da buttare. Siamo a due passi dal centro storico ma la situazione è orribile, regna la sporcizia. Va fatto assolutamente qualcosa".

Lorenzo Fava