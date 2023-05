Degrado ai giardini "Anna Frank"

di Francesco Rossetti

Bidoncini della spazzatura mai ripuliti e la sporcizia fuoriesce. Fioccano le segnalazioni nei giardini di via Goito, che dallo scorso 25 aprile portano il nome di ‘Anna Frank’ per via dell’intitolazione decisa dalla Commissione toponomastica. Diversi i cittadini che al Carlino e sui social denunciano questa piccola situazione di degrado, con i due cassonetti stracolmi di rifiuti che da tempo sono dimenticati da chi di dovere. Addirittura c’è chi parla di un mancato intervento dallo scorso 10 marzo, così attorno agli stessi è un tappeto di buste e lattine: non proprio il giusto modo per onorare la memoria del personaggio cui si è scelto di dedicare lo spazio pubblico. Lo stesso dicasi per l’erba alta e incolta, che era così anche al momento della cerimonia del 25 e infatti già allora un residente fece presente l’intera questione. Infine i giochi per i più piccoli, alcuni dei quali non giacciono in buone condizioni. Insomma, non proprio un’immagine idilliaca dei giardini ‘Anna Frank’. Tornando al discorso rifiuti, sembra poi che in alcuni casi anche gli stessi cassonetti dell’umido, che si trovano a pochi passi dai giardini, non siano stati oggetto del giusto ricambio provocando cattivi odori.