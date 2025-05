"Degrado al cimitero, erba alta e incuria"

"Cimitero in stato di abbandono: l’amministrazione si assuma le proprie responsabilità". Così il circolo sangiustese di Fratelli d’Italia, guidato da Andrea Salvatori, ha accesso i riflettori sulle condizioni in cui versa cimitero civico.

La stoccata è rivolta all’amministrazione comunale del sindaco Andrea Gentili, verso la quale il gruppo ha espresso la propria preoccupazione in merito all’incuria che, a loro detta, regna in questo luogo sacro della città. "Erba alta e assenza di manutenzione rappresentano una mancanza di rispetto verso i nostri defunti e verso tutti i cittadini che frequentano questo luogo sacro – affermano i componenti del partito–. Ancora più grave è constatare che proprio l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, Giancarlo Bagazzoli, in campagna elettorale dichiarava che ‘non è possibile vedere l’erba alta per le strade, sopra i marciapiedi e soprattutto al cimitero’. Parole chiare, che oggi si scontrano con una realtà ben diversa e difficilmente giustificabile. Ci chiediamo dove siano finite quelle promesse. Il rispetto per gli impegni presi con i cittadini non può venire meno, soprattutto quando si tratta di decoro urbano e cura di luoghi così sensibili – sottolineano –. Chiediamo all’amministrazione comunale un intervento immediato per riportare il cimitero a condizioni dignitose e un’assunzione di responsabilità da parte di chi ha scelto di amministrare. Il silenzio o l’indifferenza, in questo caso, sarebbero un ulteriore disprezzo verso l’intera comunità".