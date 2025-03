Degrado al Royal, ultimatum del sindaco

Ancora degrado all’ex hotel Royal di Porto Recanati. Ieri il sindaco Andrea Michelini ha emesso un’ordinanza, rivolta ai proprietari dell’immobile, per far tagliare la folta vegetazione cresciuta là davanti e per chiudere tutte le entrate del vecchio albergo, diventato negli anni un rifugio abusivo di sbandati.

"Risulta sussistere una situazione che non collima con le condizioni minime in termini di igiene e salubrità, dopo il sopralluogo svolto l’8 marzo dalla polizia locale – si legge nell’atto del primo cittadino –. I locali che ospitavano l’ex hotel Royal, lasciati ormai da anni in stato di abbandono e al libero accesso di chiunque senza alcun impedimento, potenzialmente possono essere ambienti pericolosi anche per coloro che li frequentano illecitamente. Le occupazioni abusive destano allarme sociale e sono evidenti le condizioni di grave incuria in cui versa lo stabile".

Per questo, il sindaco Michelini ordina ai proprietari "di provvedere entro 15 giorni all’adozione di qualsiasi misura idonea a non permettere l’ingresso nei locali da parte di soggetti non autorizzati". Inoltre dovranno "provvedere alla completa pulizia dell’area esterna con lo sfalcio della vegetazione, la potatura delle piante e la rimozione di ogni rifiuto presente".