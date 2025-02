Degrado alle case popolari. Accessi sigillati per evitare bivacchi

Le case popolari di via Proietti a Tolentino, inagibili dalle scosse dell’ottobre 2016, sono finite nel tempo nel mirino di vandali e sciacalli. Sono state scenario di accessi non autorizzati e bivacchi, senza considerare piccioni e volatili che utilizzano i terrazzi incustoditi come rifugio. Nei giorni scorsi l’Erap, proprietario dell’immobile, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali e sabato il sindaco Mauro Sclavi ha incontrato alcuni rappresentanti del comitato di quartiere.

"In seguito al controllo congiunto – ha detto il primo cittadino – è stato deciso di chiudere ogni accesso dell’edificio per evitare ogni problema di degrado, sia a livello di intrusioni che di igiene pubblica. È stato concordato che i lavori di messa in sicurezza, eseguiti dall’Erap, inizieranno la prima settimana di marzo. Sabato scorso ci siamo incontrati con il presidente Mauro Gesuelli e diversi componenti del comitato di quartiere Repubblica, che volevano conoscere la situazione e le possibili azioni da attuare. Abbiamo ribadito che nei prossimi giorni sarà messa in sicurezza l’intera struttura, chiudendo e sigillando tutte le porte, evitando accessi impropri, sistemando la recinzione e mettendo in atto quanto possibile per evitare il proliferare dei piccioni".

La rete arancione che finora ha delimitato l’area non si è rivelata sufficiente. Gli alloggi di via Proietti sono ancora in fase di stallo dal terremoto 2016; le famiglie che vi abitavano non sanno qual sarà il loro futuro. La questione lo scorso novembre era finita anche in consiglio comunale con una interrogazione della minoranza. "I fondi erano stati stanziati nel 2017, ma l’Erap ha presentato il progetto nel 2023. Dai primi 9,6 milioni si è passati a 14,7 milioni – era stata in quell’occasione la risposta dell’ormai ex assessore Flavia Giombetti –. La differenza di 5,1 milioni dovrà essere autorizzata dagli enti preposti, ai fini dell’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione. Ma l’autorizzazione a oggi non è arrivata". Quindi neanche l’integrazione di fondi necessaria. L’ipotesi del Comune allora è quella di non ricostruire le case popolari di via Proietti e destinare lo spazio a una grande area verde vicino all’asilo Green; ai residenti sarebbero destinati gli alloggi per terremotati in costruzione di piazzale Battaglia. Ma per fare questo, servirebbe un accordo tra Erap, Comune e Usr e che ad oggi ancora non c’è.

"L’obiettivo è risparmiare suolo e soldi pubblici e far rientrare prima le persone a casa" conclude il sindaco.

Lucia Gentili