Degrado all’ex Capam "Cisterne abbandonate e nessun controllo, una bomba ecologica"

Degrado, sporcizia e abbandono negli spazi dell’ex Capam. A segnalare una situazione che a Sforzacosta va avanti da anni, è il consigliere Alberto Cicarè (Strada Comune - Potere al popolo) che parla di "una bomba ecologica" in pieno centro abitato. L’azienda che si occupava di commercio all’ingrosso di lubrificanti, carburanti e oli esausti con relativo stoccaggio, è in concordato preventivo dal 2008, ma nessuno sembra curarsi di tutto il materiale ancora ammassato nelle cisterne, né della vegetazione e degli insetti che proliferano. "Dentro quest’area, chiusa tra alte mura e un cancello, ci sono enormi cisterne, alcune interrate altre che svettano come torri, il cui contenuto non è dato sapere, ma il campo di attività della società lascia pensare che non si tratti di acqua cristallina – spiega Cicarè –. La vegetazione rappresenta un pericolo gravissimo di incendio d’estate, quando secca. Lì a fianco passa la ferrovia, basta una scintilla, un mozzicone di sigaretta per creare il disastro. La situazione si aggrava di anno in anno, perché nessuno interviene. Non lo fa il curatore fallimentare, più volte interpellato, multato, che non risponde pur avendo specifici obblighi di custodia del bene. Non lo fanno le autorità pubbliche, che si trincerano dietro le loro limitazioni di competenza". Il consigliere, lo scorso 28 aprile, aveva presentato una mozione in consiglio comunale, poi approvata, in cui si chiedeva al Comune di sollecitare l’Arpam. Ma, ad oggi, nulla è cambiato. "Eppure gli strumenti ci sarebbero, perché il sindaco ha il potere di ordinanza contingibile e urgente nei casi di emergenze sanitarie, di igiene pubblica, di grave incuria o degrado del territorio. Il sindaco potrebbe ordinare al curatore fallimentare di intervenire, e se questo non lo fa, dovrebbe essere il Comune a eseguire l’ordinanza, rivalendosi sul curatore che avrebbe anche una responsabilità penale. I residenti sono esasperati, inascoltati da troppi anni, hanno fatto anche di recente denunce ai carabinieri, sono pronti a una raccolta firme".