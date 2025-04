Degrado e abbandono al cimitero di Chiarino

Da anni i residenti di Chiarino, frazione di campagna di Recanati, denunciano una situazione che ha ormai superato i confini della decenza: quella del cimitero rurale lasciato in balia del tempo, dell’incuria e di una totale assenza di interventi strutturali. Muri crollati, loculi pericolanti, la chiesetta interna aperta e non messa in sicurezza: entrare in quell’area oggi significa esporsi a un rischio concreto. Una cittadina di Porto Recanati, dopo aver visitato il cimitero, ha documentato con un video lo stato di abbandono e ha deciso di segnalarlo direttamente ai carabinieri di Recanati. Il filmato è rapidamente diventato virale riportando sotto i riflettori una questione nota da tempo, ma mai affrontata seriamente. "Non è messo male, ma malissimo", ha raccontato un residente del posto. "I muri laterali sono crollati, le pietre si staccano, i fornetti stanno venendo giù e i loculi si stanno spaccando. È tutto abbandonato da anni, nessuno ha mai fatto niente". Uno scenario da dopoguerra, reso ancor più drammatico da strade dissestate, buche che danneggiano auto, erbacce ovunque e nessun tipo di presidio di sicurezza. Eppure qualcosa sembra finalmente muoversi. L’attuale amministrazione comunale, guidata da Emanuele Pepa, ha inserito nel bilancio una voce tanto attesa quanto urgente: un mutuo di 200.000 euro per intervenire sui tre cimiteri rurali, quelli di Chiarino, Santa Croce e Bagnolo le cui gare di appalto si svolgeranno a maggio e la conclusione dei lavori è prevista per il prossimo novembre. Una cifra che, secondo l’assessore al patrimonio e cimiteri, Sabrina Bertini, rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato: "Non si erano mai fatti investimenti veri, si è sempre andati avanti con manutenzioni ordinarie, interventi spot che non hanno mai risolto i problemi strutturali. Ora abbiamo acceso un mutuo e deciso di affrontare il problema in modo serio". Un’inversione di marcia che arriva tardi, forse troppo, ma che potrebbe segnare l’inizio di un recupero tanto simbolico quanto necessario. Non va dimenticato, infatti, che nel 2018 fu asfaltata la strada di accesso al cimitero con una spesa di 15mila euro, ma da allora nessun altro intervento rilevante è stato registrato. A partire dal primo gennaio 2025, inoltre, la gestione e il decoro dei cimiteri comunali – inclusi quelli rurali – è passata alla ditta Marche Servizi S.r.l. di Macerata, con un contratto triennale da quasi 98.000 euro. Nel frattempo, le tariffe dei loculi restano ben definite: da 550 euro a oltre 1.800 a seconda della posizione e del cimitero scelto. Prezzi che stridono con le condizioni in cui versano alcuni dei luoghi di sepoltura.