"Degrado e abbandono. Ancora fermo il cantiere per i marciapiedi"

"Da mesi sulla statale 16, tra l’istituto Santo Stefano e l’entrata del balneare Lo Scoglio, i marciapiedi versano in condizioni non dignitose. Erba alta e sterpaglie si sono impadronite dell’area, offrendo un’immagine tutt’altro che curata di Porto Potenza, a ridosso dell’arrivo della stagione turistica". A sollevare la questione è Richard Dernowski (nella foto), consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura e portavoce della civica Comunità Ecologia e Progresso. "Molti residenti lamentano lo stato di abbandono e si interrogano sul perché il Comune non intervenga almeno per uno sfalcio provvisorio – aggiunge Dernowski –, in attesa della ripresa dei lavori di rifacimento dei marciapiedi, il cui cantiere è fermo da mesi. Il 3 marzo l’amministrazione comunale spiegava che i lavori erano stati sospesi per ridefinire il sistema di scarico delle acque meteoriche, poiché quello previsto inizialmente con Astea risultava inadeguato. Spiegava inoltre che era stato necessario progettare un nuovo attraversamento della statale, chiedendo il nulla osta di Anas, e assicurava che la ripresa del cantiere sarebbe avvenuta dopo il passaggio della Tirreno-Adriatico". Tuttavia, sottolinea l’esponente di Idea Futura, "la corsa è ormai passata da più di un mese, ma del cantiere nessuna traccia. Non si può ignorare come questa situazione, frutto di una scarsa attenzione al decoro urbano, stia penalizzando la città e i suoi abitanti. Alla vigilia della stagione estiva, l’immobilismo dell’amministrazione su interventi basilari come lo sfalcio delle erbacce rappresenta una grave mancanza. I cittadini si aspettano risposte concrete e interventi immediati, non solo promesse disattese. Ridare decoro alla zona è un atto dovuto verso una comunità che merita rispetto".