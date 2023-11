Degrado: palazzo di via Roma: "Ponteggio non rimosso"

L’Erap sta facendo il possibile per risolvere i problemi dello stabile al numero 395 di via Roma, ma più di un anno fa il Comune si era impegnato a rimuovere il ponteggio fatiscente intorno al palazzo. Lo precisa l’ente dopo le proteste dei residenti, preoccupati dallo sporco dilagante e dal degrado dell’immobile, oltre che dalle assi pericolanti di quella barriera, messa anni fa per proteggere i passanti dai distacchi di cemento dalla facciata. Lo stabile, spiega l’Erap, è di proprietà mista con maggioranza pubblica. "Al piano seminterrato e al piano terra sono presenti locali commerciali privati, nei cinque piani superiori sono presenti appartamenti Erp di proprietà del Comune, in gestione dall’Erap. Amministratore dell’edificio è l’ingegnere Daniele Cavalieri. Nell’assemblea straordinaria di condominio del 16 giugno 2022, veniva affrontata la questione relativa al ponteggio lungo il perimetro del fabbricato. L’ingegnere Giorgio Gregori, intervenuto per conto del Comune, concordava sulla necessità di provvedere rapidamente al suo smontaggio, comunicando che il Comune vi avrebbe provveduto quale proprietario del fabbricato. La rimozione del ponteggio, ancora non avvenuta, potrebbe in effetti ridurre i possibili fattori di rischio e di pericolo segnalati al nostro ente dall’Ast di Macerata, cui era stata segnalata la situazione da alcuni dei condomini". Nel frattempo, l’Erap ha provveduto ad affidare i lavori di ripristino dei sette alloggi Erp sfitti, e una volta assegnati, risolveranno in parte il problema relativo ai piccioni. "In seguito al decreto sul superbonus 110 per cento, sono state avviate, tramite l’amministratore di condominio, le attività per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Tuttavia, non risulta ancora individuato alcun operatore economico disponibile a realizzare l’intervento in qualità di general contractor". In seguito alle ulteriori segnalazioni da parte dell’ufficio Isp Igiene ambienti aperti e confinati dell’Ast Macerata, è stato richiesto all’amministratore di condominio di adottare tutte le azioni ritenute necessarie per eliminare i problemi segnalati, come l’aggiornamento del regolamento di condominio".