Degrado post movida nel parco del Varco

Sporcizia ovunque nel parco del Varco sul mare. Immondizia sparsa ovunque e attorno alle panchine, cocci di vetro in terra, bottiglie e lattine vuote lasciate sui bordi della vasca della fontana. E’ il post movida del sabato sera, con le zone intorno al lungomare cosparse di rifiuti. Un panorama non insolito questa estate, come le trascorse. E sui social irrompono le foto della situazione che ieri mattina si sono trovati quelli che hanno deciso di fare due passi tra i giardini. Colpa dell’inciviltà degli sporcaccioni che con il loro comportamento contribuiscono ad aumentare il degrado di un’area già lasciata dal Comune nell’abbandono, perché anche questa stagione è trascorsa senza gli interventi di riqualificazione annunciato da anni al Varco.