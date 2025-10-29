"Degrado, ratti e telecamere fuori uso". La protesta dei residenti di via Ancona

"Abbandonati o volontariamente sottovalutati?". A chiederselo sono i residenti di via Ancona, i quali hanno dato vita a una raccolta firme, già consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Macerata, per denunciare lo stato di degrado della zona, in particolare vicino alla ferrovia, a ridosso del sottopasso che collega con via Alfieri. Ammontano a circa ottanta le adesioni alla protesta, con tanto di lettera inviata al sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore al decoro urbano Paolo Renna.

"Nonostante i tanti solleciti – hanno spiegato i portavoce dell’istanza Elvio Cingolani, Giuseppe Camoranesi, Romeo Renis, Stefano Caraffa e Domenico Sirocchi – i sopralluoghi della polizia locale per constatare l’assoluto degrado, l’accertamento che una parte del terreno abbandonato non fosse di proprietà delle ferrovie ma del Comune, in cinque anni mai un intervento che attenuasse il degrado. Il sottopasso fra via Ancona e via Alfieri è completamente abbandonato, nonostante fosse un passaggio importante per il transito di pedoni e famiglie che si recano ai Salesiani o al supermercato. Ogni giorno aumentano scritte e disegni anche osceni, poi cattivo odore di urina, pavimentazione pericolosa e le telecamere non funzionano – hanno sottolineato –. Il terreno dietro ai bidoni della spazzatura è diventato una discarica a cielo aperto con alberi e arbusti mai tagliati né puliti. La sporcizia consente la proliferazione di ratti oramai cresciuti quanto i nostri gatti che affannosamente si difendono. Esche per topi buttate a casaccio da parte di ignari cittadini che rischiano di fare male solo agli animali domestici. Su alcuni tratti l’illuminazione scarsa o addirittura assente. Chiediamo – concludono i residenti – un intervento risolutivo dei problemi, con la speranza di ridare dignità ad un angolo della città per ora abbandonato".

Diego Pierluigi