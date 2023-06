"Degrado superficiale del ponte Nessun problema strutturale"

In questi giorni, a partire dalla segnalazione di una cittadina sul web, il ponte di Corridonia per l’imbocco di Tolentino è finito al centro dell’attenzione. "Si tratta di degrado superficiale del copriferro (intonaco in calcestruzzo) che non riguarda aspetti strutturali – rassicura Anas – ed è già stato trattato dai nostri tecnici con un intervento preliminare. L’intervento di risanamento superficiale definitivo è stato già programmato". In pratica, sarebbe un problema "estetico", superficiale, su cui Anas ha effettuato un trattamento provvisorio; seguirà quello definitivo. "Tutti i ponti e i viadotti della rete Anas, oltre alla normale sorveglianza quotidiana garantita dal personale su strada – aggiunge la società – sono oggetto di procedure standardizzate di controllo che prevedono ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio e un’ispezione tecnica annuale più approfondita, eseguita da tecnici specializzati e appositamente formati. Sulla base di questo processo continuo di controlli e verifiche viene definito il programma di manutenzione".