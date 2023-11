"Degrado urbano nel centro storico"

Non è per nulla contento Stefano Mezzasoma, capogruppo locale del Movimento Cinque Stelle, per i lavori di manutenzione nel centro storico e in particolare per quelli svolti lungo la strada di Porta Marina. Tant’è che lui parla di "degrado urbano che ormai persiste e si presenta da anni nella città d’arte di Potenza Picena – scrive il pentastellato in un comunicato –. Un esempio eclatante di come l’amministrazione Tartabini interviene nel ripristino delle vie d’accesso del centro storico è Porta Marina, con gettate di asfalto su un percorso fatto di sampietrini, ora deturpato in modo obbrobrioso".

Tra l’altro, non è un segreto che già da tempo lo stesso Mezzasoma aveva segnalato i problemi sorti in quella zona centrale del paese. Anzi, diversi mesi fa aveva pure spiegato che una cittadina era caduta a terra per via delle tante buche presenti su quella stradina storica.

"Più volte sono intervenuto in Consiglio comunale con una interrogazione – aggiunge il capogruppo del Movimento Cinque Stelle – e tale riguardo purtroppo è stato inutile e ignorato. Ed è l’unico Comune del circondario ad aver messo l’asfalto per coprire i dissesti dei sampietrini. Ci si pone una domanda: questo agire cos’è indifferenza o sciatteria?".