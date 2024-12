Degustazioni, musica e laboratori. Tre giorni con "Birrifici aperti"

Microbirrificio Resina a Potenza Picena, birrificio Laurus - BrewPub Agricolo a Recanati, birrificio MalaRipe a Pollenza, birrificio Sothis a Morrovalle, Birra MC - 77 a Serrapetrona e birrificio Il Mastio a Colmurano da venerdì a domenica saranno i protagonisti, per la provincia di Macerata, di "Bam – Birrifici Aperti Marche". Per il secondo anno consecutivo si rinnova infatti l’appuntamento con i birrifici marchigiani, pronti ad accogliere appassionati, curiosi e buongustai per un weekend all’insegna delle migliori birre agricole e artigianali, del territorio e delle sue storie.

In tutta la regione, i birrifici aprono le loro porte al pubblico per offrire un’esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione. Organizzato grazie all’iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura della Regione, in collaborazione con La Catasta, le associazioni locali e i produttori, Bam è un evento pensato "per valorizzare le eccellenze locali che rendono unico il patrimonio brassicolo marchigiano che, da anni, ottiene ottimi riscontri in tutto il Paese", spiegano i promotori. "I 25 birrifici agricoli e artigianali della regione aderenti – continuano –, con Bam si legano a un filo invisibile che unisce, dal mare alla montagna, competenze e storia, creando un ghiotto pretesto per visitare le bellezze naturali e culturali". In programma visite guidate, degustazioni esclusive e momenti didattici in cui gli artigiani raccontano i segreti e le storie delle loro creazioni. Ogni birrificio propone un percorso sensoriale, ogni azienda organizza eventi ad hoc come concerti, cene, dj set, laboratori di storia dei malti, masterclass di barbecue. Il programma completo si può trovare su siti, pagine Facebook e Instagram dei birrifici partecipanti o sulle pagine di Bam. Da quest’anno è disponibile anche la mappa Google con sintesi dei programmi e indicazioni per creare il proprio itinerario brassicolo tra una valle e l’altra. La formula è la medesima della scorsa edizione: con 2 euro si ottiene un bicchiere, un sottobicchiere e un porta bicchiere; al prezzo di 5 euro ogni azienda offre tre degustazioni. Inoltre nei birrifici, in previsione del Natale, sono previsti sconti fino al 10% per acquisti take-away.